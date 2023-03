Galtier | «Neymar non ci sarà contro il Bayern Monaco»

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’allenatore del Psgè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partitail Nantes. Tra gli argomenti trattati dac’è ovviamente la domanda su, infortunato e di conseguenza indisponibile per la partita crucialeil. Di seguito le parole disu: «Nelle prossime due partite non avremo Ney a disposizione. Con la sua asseza giocheremo a due davanti. Non è un’assenza banale, per noi è pesante».è stato interrogato anche sul suo difensore, Sergio Ramos: «È un giocatore di altissimo livello, è l’esempio in uno spogliatoio in termini di professionalità. Sta facendo bene e ogni giorno ci dà quello che ci aspettiamo da lui». Sul caso Hakimi il ...

Commenta per primonon ci sarà in Bayern - PSG . Lo ha annunciato Christopheche ha aggiunto che il brasiliano sarà fuori per le prossime due gare.Campos non ha voluto puntare sull'ex centrocampista della Nazionale e gli ha preferito, altrimenti avremmo visto Thiago Motta allenare Messi,e Mbappé. Il futuro, però, è tutto dalla ......è andato al Vélodrome senza, Renato Sanches e Achraf Hakimi. Se il Marsiglia avesse vinto si sarebbe portato a due punti dal Psg capolista. ' Non è però andata come ci si aspettava e...

Neymar salta Bayern Monaco-PSG: non ha recuperato dall'infortunio Goal.com

Neymar non ci sarà in Bayern-PSG. Lo ha annunciato Christophe Galtier che ha aggiunto che il brasiliano sarà fuori per le prossime due gare.La caviglia del brasiliano non è ancora guarita: fuori per il ritorno degli ottavi di Champions a Monaco di Baviera.