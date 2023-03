G20, Lavrov sulla guerra in Ucraina: «Dichiarata contro di noi». E il pubblico scoppia a ridere – Il video (Di venerdì 3 marzo 2023) Sergej Lavrov non è certo noto per il suo senso dell’umorismo. Eppure, oggi, all’incontro Raisina Dialogue di Nuova Delhi, le parole del ministro degli esteri russo hanno suscitato l’ilarità del pubblico. Nonostante il contesto formale dell’evento, accademici, diplomatici e industriali non sono riusciti a trattenere le risate quando Lavrov si è riferito al conflitto in Ucraina come «la guerra che è stata Dichiarata contro di noi». La platea è scoppiata a ridere ascoltando la sua frase, dopo la quale non è mancato anche qualche urlo di dissenso, plausibilmente dovuto all’assurdità dell’affermazione in tutto e per tutto aderente alla versione propagandistica della guerra che il governo russo propone ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Sergejnon è certo noto per il suo senso dell’umorismo. Eppure, oggi, all’inRaisina Dialogue di Nuova Delhi, le parole del ministro degli esteri russo hanno suscitato l’ilarità del. Nonostante il contesto formale dell’evento, accademici, diplomatici e industriali non sono riusciti a trattenere le risate quandosi è riferito al conflitto income «lache è statadi noi». La platea èta aascoltando la sua frase, dopo la quale non è mancato anche qualche urlo di dissenso, plausibilmente dovuto all’assurdità dell’affermazione in tutto e per tutto aderente alla versione propagandistica dellache il governo russo propone ...

