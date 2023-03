Furti di fari - La razzia continua | spuntano nuovi casi

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il paraurti bucato di una Nissan Terrano è solo l'ultima istantanea, inviataci da una lettrice, di uno scempio sempre più diffuso. Anzi, potremmo definirlo di ritorno, visto che, purtroppo, anche in passato ci è capitato spesso di parlare didi. Dopo gli episodi documentati nei giorni scorsi, si moltiplicano le segnalazioni di automobili depredate dei gruppi ottici da parte di delinquenti pronti a vandalizzarle. Un mese per trovare il pezzo giusto. Il caso della nostra lettrice, che dopo aver lasciato la sua fuoristrada in sosta se l'è ritrovata senza luce posteriore destra, smontata in pochi attimi con un semplice cacciavite, è solo uno dei tanti. Eppure è emblematico dei problemi che questo malcostume può generare. Perché la vittima del furto, complici alcune congiunture sfavorevoli e il fatto di avere un'auto ormai ventennale, ci ha messo ...