Furio Focolari | “Io | al seguito di Pertini al Mundial ’82 | ma non lo feci innervosire”

(Di venerdì 3 marzo 2023) «Bettega mi chiamò terrone e fummo espulsi entrambi Tomba tardò a una gara perché era con una ragazza» Corriere della Sera, di Paolo Tomaselli, pag. 23 Sempre col microfono davanti:, classe 1947, è stato la voce Rai dei trionfi di Alberto Tomba, oggi è direttore di Radio Radio. Padre giornalista, come uno dei suoi tre fratelli. Vocazione o strada obbligata? «Vocazione. Ricordo l’odore del piombo quando mio padre mi portava nella tipografia del Tempo. Era un lavoro di bottega, in tanti a Roma l’hanno trasmesso ai figli». Vocazione anche lo sport? «Quello fu casuale. Anche se a 19 anni, presa la maturità classica e iscritto a giurisprudenza, rifiutai l’assunzione alla Bnl da 2oomila lire al mese per il Corriere dello sport di Ghirelli, dove ne, guadagnavo 19mila. I tempi per il praticantato si dilatavano, per cui diventai professionista a ...

Il Corriere della Sera intervista l'ex cronista Rai. E' stato la voce che ha raccontato i trionfi di Alberto Tomba per la televisione di Stato. Oggi è direttore di Radio Radio.

L'ex voce dello sci Rai Furio Focolari racconta come è cambiato il rapporto tra sport e tv nel corso degli anni