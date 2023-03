Fuga di notizie sull’inchiesta Covid, indaga la Procura di Bergamo (Di venerdì 3 marzo 2023) La Procura di Bergamo sta indagando sulla Fuga di notizie relativa alla chiusura dell’inchiesta Covid che vede coinvolti, tra gli altri, l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. È quanto riporta l’Agi. Nei giorni scorsi i legali di alcuni indagati e lo stesso Fontana hanno lamentato di aver ricevuto la notifica dopo la pubblicazione su media (“È una vergogna, non ho visto le carte e l’ho appreso dai giornali”, ha dichiarato il governatore). Al tempo stesso, l’ordine dei giornalisti ha commentato lo scarno comunicato della Procura sull’avviso di conclusione indagini. Un comunicato “in cui non vi è alcuna informazione sostanziale per descrivere fatti di grande ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladistando sulladirelativa alla chiusura dell’inchiestache vede coinvolti, tra gli altri, l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. È quanto riporta l’Agi. Nei giorni scorsi i legali di alcuniti e lo stesso Fontana hanno lamentato di aver ricevuto la notifica dopo la pubblicazione su media (“È una vergogna, non ho visto le carte e l’ho appreso dai giornali”, ha dichiarato il governatore). Al tempo stesso, l’ordine dei giornalisti ha commentato lo scarno comunicato dellasull’avviso di conclusione indagini. Un comunicato “in cui non vi è alcuna informazione sostanziale per descrivere fatti di grande ...

