Frosinone Vs Venezia: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 3 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ciociari, sempre più padroni del campionato, vogliono mettere un altro tassello verso la promozione, ma non sarà facile contro i lagunari che stanno lottando con le unghie e con i denti per rimanere tra i cadetti. Frosinone Vs Venezia si giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe. Frosinone VS Venezia: LE probabili formazioni Frosinone(4-3-3): Turati, Sanpirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Rohoden, Boloca, Kone, Insigne, Mulattieri, Caso. All. Grosso Venezia(3-5-2): Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, Busio, Tesmann, Milanese, Zampano, Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli dove vederla IN ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ciociari, sempre più padroni del campionato, vogliono mettere un altro tassello verso la promozione, ma non sarà facile contro i lagunari che stanno lottando con le unghie e con i denti per rimanere tra i cadetti.Vssi giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: LE(4-3-3): Turati, Sanpirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Rohoden, Boloca, Kone, Insigne, Mulattieri, Caso. All. Grosso(3-5-2): Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, Busio, Tesmann, Milanese, Zampano, Pohjanpalo, Pierini. All. VanoliIN ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttofrosinone : AGGIORNAMENTO BIGLIETTERIA - Verso Frosinone-Venezia - CiociariaO : Frosinone Calcio, archiviata la bella vittoria di Ferrara. Testa al Venezia Per la gara dello “Stirpe” tornano a di… - tuttofrosinone : AGGIORNAMENTO BIGLIETTERIA - Verso Frosinone-Venezia - WiAnselmo : RT @Mediagol: Bari-Venezia, Antonelli: “Gol annullato a Pohjanpalo non fa piacere. Il Frosinone…” - Mediagol : Bari-Venezia, Antonelli: “Gol annullato a Pohjanpalo non fa piacere. Il Frosinone…” -