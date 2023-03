Fridays for Future | tra Bella ciao e insulti alla Meloni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, Fridays for Future in corteo: sciopero globale per il clima #fridaysforfuture #clima #localteam - localteamtv : Milano, Fridays for Future in piazza, sciopero globale per il clima #clima #fridaysforfuture #ambiente #localteam - localteamtv : Fridays for Future a Roma, attivisti vestiti da palombari: 'Siamo con l'acqua alla gola' #extinctionrebellion… - shanrmoore : RT @localteamtv: Roma, Fridays for Future in corteo: sciopero globale per il clima #fridaysforfuture #clima #localteam - drsJekyll : RT @localteamtv: Roma, Fridays for Future in corteo: sciopero globale per il clima #fridaysforfuture #clima #localteam -

Tornano in piazza gli attivisti del movimentoFuture con manifestazioni in diverse città italiane. Dei pesci morti sono stati lasciati a Torino davanti al Palazzo della Regione in piazza Castello nel corso del corteo per il clima. Il ...Oltre duecento i partecipanti alla mobilitazione globale per il clima a Cuneo: si sono ritrovati di fronte alla stazione ferroviaria, per poi dare il via al corteo fino al Parco della Resistenza. A ...Per chiedere un maggiore impegno nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici Tornafuture in molte città italiane. Da Milano a Roma nuovo sciopero globale per il clima al grido di "un altro mondo è possibile". Cartelli colorati e slogan per chiedere un impegno serio per ...

Sette condanne per i 6 milioni spariti da FinPiemonte, per l’ex presidente Gatti 7 anni e mezzo di carcere. Pene fra i 6 e 7 anni per Massimo Pichetti, Pio Piccini, Francesco Cirillo. Per Maria Cristi ...“Sforamenti ridotti del 300% negli ultimi tre anni ad Avellino”. Lo annuncia il sindaco del capoluogo Gianluca Festa che in mattinata ha ricevuto a Palazzo di Città alcuni rappresentanti di Legambient ...