Fridays for future | pesci morti davanti a Regione Piemonte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Milano, Fridays for Future in piazza, sciopero globale per il clima #clima #fridaysforfuture #ambiente #localteam - infoitinterno : Fridays for future, lo sciopero del clima comincia con un lancio di pesci - infoitinterno : Fridays for Future, a Torino pesce marcio davanti alla Regione Piemonte - rep_torino : Fridays for Future, a Torino pesce marcio davanti alla Regione Piemonte [di Cristina Palazzo] [aggiornamento delle… - rosaroccaforte : @morgmarino Cervelli per la settimana cortissima. La stragrande maggioranza approfitta del Fridays for Future per n… -

Dei pesci morti sono stati lasciati a Torino davanti al Palazzo della Regione in piazza Castello nel corso del corteo per il clima promosso dagli ambientalisti diFuture. Il gesto è una protesta è stato spiegato nell'ambito "dell'inerzia degli istituzioni rispetto all'emergenza climatica". . 3 marzo 2023Nel giorno dello Sciopero Globale per il Clima organizzato daFuture, le attiviste del gruppo sono tornate in azione per denunciare la siccità a piazza Solferino, sulla fontana Angelica, simbolo delle quattro stagioni. Altre due ragazze travestite da ...Oltre 50 appuntamenti in altrettante città: da Alessandria a Bari, da Brescia a Catania, passando per Milano, Roma e Napoli, tornano in piazza i giovani del movimentoFuture. 'Un'ulteriore occasione di condivisione dei temi della crisi climatica in tutta Italia in concerto con il resto del movimento globale - spiegano gli attivisti - Ci concentreremo ...

Fridays for Future, eletti gli 8 nuovi portavoce. Dall’istruzione alla lotta per una società più giusta,… Il Fatto Quotidiano

1' di lettura 03/03/2023 - In piazza per richiamare l'attenzione di istituzioni e cittadinanza su “un tema che diviene di anno in anno più urgente e dagli effetti evidenti”. Si è svolto stamattina lo ...Circa tremila persone hanno sfilato per il centro di Genova - dalla stazione Principe sino a piazza Matteotti - per chiedere più attenzione al clima.