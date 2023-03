Fridays For Future, il movimento a difesa del clima torna in piazza (Di venerdì 3 marzo 2023) In Italia studenti, lavoratori e attivisti sono scesi in piazza, da Torino a Napoli dove è stato occupato l'ateneo Federico II. Ma l'appuntamento del 3 marzo era nell'agenda di moltissime altre città ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 marzo 2023) In Italia studenti, lavoratori e attivisti sono scesi in, da Torino a Napoli dove è stato occupato l'ateneo Federico II. Ma l'appuntamento del 3 marzo era nell'agenda di moltissime altre città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Milano, Fridays for Future in piazza, sciopero globale per il clima #clima #fridaysforfuture #ambiente #localteam - genovatoday : Fridays for Future, la fontana di De Ferrari diventa verde, Toti: 'Imbrattare aiuta davvero l'ambiente?'… - cuneodice : 'Domani è troppo tardi': anche a Cuneo il corteo di Fridays For Future - Kl_Stone : RT @MiTomorrow: Cori, fumogeni e anche qualche momento di tensione: alcuni dei ragazzi hanno lanciato liquame verso l’ex sede Enel in via B… - ChiaraMaff1 : RT @UilPiemonte: La UIL Torino ha aderito alla manifestazione di oggi organizzata da Fridays For Future, che si è svolta a Torino, con part… -