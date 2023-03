Fridays for Future, eletti gli 8 nuovi portavoce. Dall’istruzione alla lotta per una società più giusta, le loro storie e le loro rivendicazioni (Di venerdì 3 marzo 2023) alla vigilia dello sciopero globale del 3 marzo 2023, Fridays for Future ha annunciato i suoi 8 nuovi portavoce: Marco Modugno, Agnese Casadei, Marzio Chirico, Alessandro Marconi, Ester Barel, Marta Maroglio, Giacomo Zattini e Davide Dioguardi. Saranno loro a portare, per i prossimi 9 mesi, le rivendicazioni su trasporti, energie rinnovabili e cultura del cambiamento, che animano le piazze di tutta Italia a televisioni e giornali. Si tratta ormai della terza tornata dalla prima elezione del Global Day of Climate Action, il 19 marzo 2021. “Discutendo nelle nostre assemblee locali e nazionali – si legge in un comunicato – abbiamo capito che esternamente, per i media e le persone comuni, è più semplice avere pochi volti in cui riconoscere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)vigilia dello sciopero globale del 3 marzo 2023,forha annunciato i suoi 8: Marco Modugno, Agnese Casadei, Marzio Chirico, Alessandro Marconi, Ester Barel, Marta Maroglio, Giacomo Zattini e Davide Dioguardi. Sarannoa portare, per i prossimi 9 mesi, lesu trasporti, energie rinnovabili e cultura del cambiamento, che animano le piazze di tutta Italia a televisioni e giornali. Si tratta ormai della terza tornata dprima elezione del Global Day of Climate Action, il 19 marzo 2021. “Discutendo nelle nostre assemblee locali e nazionali – si legge in un comunicato – abbiamo capito che esternamente, per i media e le persone comuni, è più semplice avere pochi volti in cui riconoscere ...

Genova, manifestazione dei giovani di Fridays for Future, previsti disagi al traffico Il movimento di Fridays for Future torna a manifestare, questa mattina, per sensibilizzare l'opinione pubblica ai gravi problemi del cambiamento climatico e per sottolineare l'apparente "scarso ... I nuovi ambientalisti Proseguendo così una strada tracciata da Greta Thunberg e dal Fridays for Future , che, superata la pandemia, continua ancora a manifestare e, come oggi, a scendere di nuovo in piazza con il loro ... Fridays for future, la protesta torna in oltre 50 città Sono più di 50 tra grandi città, capoluoghi di provincia e centri più piccoli i luoghi dove domani tornano a darsi appuntamenti i ragazzi dei Fridays for future per manifestare nel tentativo di accelerare e imprimere una svolta alla lotta contro i cambiamenti climatici. Le manifestazioni si svolgeranno con modalità e orari diversi.