Fridays For Future | appelli alla politica e proteste

(Di venerdì 3 marzo 2023) “La nostra rabbia è energia rinnovabile“. Anche in Italia, dove sono stati organizzati ben 55 cortei,Forindice un vero e proprio sciopero climatico, come non si vedeva da tempo. Così Roma, Milano, Napoli, ma anche città mondiali come Sidney in Australia, o Vienna in Austria le generazioni del futuro sono scese in ... TAG24.

Migliaia di studenti hanno manifestato in tutta Italia nella giornata di sciopero globale per il clima. A Roma studenti e attivisti diFuture hanno sfilato in corteo. Le richieste degli ambientalisti sono quelle di sempre: nuove politiche sulla transizione ecologica e misure urgenti per contrastare siccità e ...... del presidente dell'ARCI regionale Andrea Polacchi, del segretario provinciale della FIOM Edi Lazzi, di diversi collettivi universitari e di attivisti diFuture ed Extinction Rebellion ".Sono circa un migliaio gli studenti che hanno preso parte al corteo milanese promosso dafuture in occasione dello sciopero globale per il clima. Striscioni contro alcune banche e l'Eni, cori contro Meloni e Salvini

More than 220,000 people took part in rallies in more than 250 towns and cities in Germany, according to organizers Fridays for Future. Students and other protesters also marched in other countries ...Decine di migliaia di studenti hanno manifestato in tutta Italia nella giornata di sciopero globale per il clima. Alla richiesta di un cambio di rotta al governo sulle politiche per la transizione si ...