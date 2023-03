Frederic Vasseur, ecco la promessa del team principal di Ferrari (Di venerdì 3 marzo 2023) L’attesa è finalmente finita per i team e gli appassionati della Formula 1: il primo vagito del Mondiale 2023 è partito in Bahrain con le scuderie che si sono ritrovate a fare sul serio dopo i test recenti. Una delle formazioni più attese è certamente la Ferrari che ha messo sotto contratto Frederic Vasseur nel ruolo di team principal dopo l’addio a Mattia Binotto. Il dirigente ha spiegato, recentemente, come sia previsto un fitto programma di aggiornamenti tecnici della macchina. Le parole di Frederic Vasseur di Ferrari: “Aggiornamenti a Jeddah o Melbourne” (Credit foto – Scuderia Ferrari pagina Facebook)“Tirando le somme vedo che la performance c’è, anche se non sappiamo molto su dove siano i nostri rivali – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) L’attesa è finalmente finita per ie gli appassionati della Formula 1: il primo vagito del Mondiale 2023 è partito in Bahrain con le scuderie che si sono ritrovate a fare sul serio dopo i test recenti. Una delle formazioni più attese è certamente lache ha messo sotto contrattonel ruolo didopo l’addio a Mattia Binotto. Il dirigente ha spiegato, recentemente, come sia previsto un fitto programma di aggiornamenti tecnici della macchina. Le parole didi: “Aggiornamenti a Jeddah o Melbourne” (Credit foto – Scuderiapagina Facebook)“Tirando le somme vedo che la performance c’è, anche se non sappiamo molto su dove siano i nostri rivali – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UltimatesF1 : RT @FUnoAT: Corsi e ricorsi storici in #Ferrari. Frédéric Vasseur può “spezzare” una statistica negativa... #F1 #FUnoAT #BahrainGP Di @die… - FUnoAT : Corsi e ricorsi storici in #Ferrari. Frédéric Vasseur può “spezzare” una statistica negativa... #F1 #FUnoAT… - MADHITATION : RT @automotorinews: ??? #F1, Frédéric Vasseur in vista del GP del Bahrain chiede concretezza ??? 'Sia Carlos che Charles hanno raccolto molt… - Formula1WM : Nel corso del suo video-editoriale per - Formula1WM : A poche ore dal primo weekend stagionale in Bharain, Frederic #Vasseur ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito u… -