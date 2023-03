Fratel Biagio Conte | sbarca nelle reti Rai la profezia di un eremita del nostro tempo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia La vita per i poveri di fratel Biagio Conte sbarca nelle reti Rai - - Fiordaliso21 : RT @SViadiDamasco: ??@evacrosetta racconta Fratel Biagio Conte e la sua Missione Speranza e Carità ?? Domenica 5/3 ore 7.30 su @RaiTre e #Ra… - DomitiaDomidia : RT @SViadiDamasco: ??@evacrosetta racconta Fratel Biagio Conte e la sua Missione Speranza e Carità ?? Domenica 5/3 ore 7.30 su @RaiTre e #Ra… - SViadiDamasco : ??@evacrosetta racconta Fratel Biagio Conte e la sua Missione Speranza e Carità ?? Domenica 5/3 ore 7.30 su @RaiTre… - yawznotes : Fratel Biagio -

Conte dedicò la sua vita ai poveri, sacrificandosi con digiuni, penitenze e pellegrinaggi. Nonostante il disprezzo, gli ostacoli e le critiche, fondò la missione Speranza e Carità che ...Una vita per i poveri; per loro ha fatto digiuni, penitenze, pellegrinaggi, incontrando anche tanto disprezzo, ostacoli e critiche. Questa è stata la vita diConte, fondatore della missione Speranza e Carità con oltre mille senzatetto, morto a Palermo, da poco, per una grave malattia. In compagnia del salesiano don Pino Vitrano, suo braccio ...Tra le opere di maggiore pregio realizzate finora ci sono i mosaici della chiesa della Missione "Speranza e carità" diConte, a Palermo, e i cosiddetti "mosaici dei santi", con la ...

Si parla di Fratel Biagio a Sulla via di Damasco domenica 5 marzo ... Famiglia Cristiana

Verrà trasmesso Domenica 5 marzo ore 7.30 su Rai3 e Rai Play il documentario del mistrettese, Antonio Turco, dal titolo “Il Francesco di Palermo” ...Lo straordinario esempio di vita di Biagio Conte sbarca sulle reti Rai con un documentario inedito e ricco di spunti riflessivi ...