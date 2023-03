Francia | niente social fino a 15 anni | il parlamento discute la legge «I ragazzi vanno tutelati»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Una maggiore età per i, come c'è per il sesso o per votare alle elezioni. I francesi vogliono tracciare una linea rossa: sotto i 15Facebook (che sarebbe poco...

Lapensa di vietare i social network ai minori di 15 annisocial fino ai 15 anni. Che si tratti di Facebook , Instagram , TikTok o Twitter . Questa la proposta di legge di Laurent ...Che si tratti di Facebook, Twitter, TikTok, Instagram o qualsiasi altra piattaforma,social fino ai 15 anni. Questa è la proposta di legge del deputato centrista francese del ... nasce in...I francesi vogliono tracciare una linea rossa: sotto i 15 anni(che sarebbe poco grave per i ... Inil dibattitto è aperto. E potrebbe facilmente superare i confini. L'idea non dispiace ...

Social vietati fino a 15 anni, la proposta di legge in Francia Sky Tg24

