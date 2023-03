Francesco Valdiserri, rito immediato per la 24enne che lo ha investito: l’accusa è di omicidio stradale aggravato (Di venerdì 3 marzo 2023) Prenderà il via il prossimo 4 maggio il processo a carico della ragazza che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri. La 24enne Chiara Silvestri dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato per il tragico incidente avvenuto il 19 ottobre in via Cristoforo Colombo, dopo che il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di rito immediato avanzata dal pm Erminio Amelio. La consulenza chiesta dalla procura ha confermato che quella sera la giovane era “alla guida della vettura in stato di ebbrezza alcolica” ed è risultata “non negativa ai cannabinoidi”. La sua auto viaggiava a una velocità di 80 chilometri orari, rispetto al limite di 50 previsto in quel tratto di strada. Al momento dell’incidente, la vittima 19enne ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Prenderà il via il prossimo 4 maggio il processo a carico della ragazza che hae ucciso. LaChiara Silvestri dovrà rispondere diper il tragico incidente avvenuto il 19 ottobre in via Cristoforo Colombo, dopo che il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta diavanzata dal pm Erminio Amelio. La consulenza chiesta dalla procura ha confermato che quella sera la giovane era “alla guida della vettura in stato di ebbrezza alcolica” ed è risultata “non negativa ai cannabinoidi”. La sua auto viaggiava a una velocità di 80 chilometri orari, rispetto al limite di 50 previsto in quel tratto di strada. Al momento dell’incidente, la vittima 19enne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aba_Tweet : A Francesco Valdiserri. Ai suoi meravigliosi amici. Ai suoi genitori, @PaolaDiCaro e @Barney1404. E a tutti quelli… - SkyTG24 : Francesco Valdiserri, giudizio immediato per la donna che l'ha ucciso - liviofiorillo : RT @rep_roma: Francesco Valdiserri, giudizio immediato per la 24enne che lo ha investito e ucciso [aggiornamento delle 15:58] - fanpage : Chiara Silvestri è accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. L’udienza per la morte… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Francesco Valdiserri, giudizio immediato per la 24enne che lo ha investito e ucciso [a cura della redazione Roma] https://t… -