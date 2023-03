Fragolone, Condor, Complicato, Ciliegia: i nomi sui "pizzini" di Messina Denaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Come tutti gli storici latitanti mafiosi, costretti a trovare il modo per comunicare nonostante la vita alla macchia, anche Matteo Messina Denaro usava i 'pizzini'. Emerge dall’inchiesta del procuratore... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 marzo 2023) Come tutti gli storici latitanti mafiosi, costretti a trovare il modo per comunicare nonostante la vita alla macchia, anche Matteousava i ''. Emerge dall’inchiesta del procuratore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Fragolone, Condor, Ciliegia: ecco i nomi in codice dei postini di Messina Denaro - nicolaPalumbo00 : RT @lasiciliait: Fragolone, Condor, Ciliegia: ecco i nomi in codice dei postini di Messina Denaro - lasiciliait : Fragolone, Condor, Ciliegia: ecco i nomi in codice dei postini di Messina Denaro -