Fragolone | Condor | Ciliegia | il linguaggio in codice di Messina Denaro nei pizzini «Non sarò mai dimenticato» – Le foto

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nell’inchiesta della procura di Palermo che ha portato all’arresto di Rosalia, sorella del boss di Cosa Nostra catturato il 16 gennaio, c’è un elemento che più di altri ha contribuito alle indagini: la fitta rete di “” usati dal boss durante la sua latitanza. Dall’inchiesta del procuratore Maurizio de Lucia e dell’aggiunto Paolo Guido emerge che la sorella del capomafia era una vera e propria collettrice di bigliettini. Decine di fogli di carta arrotolati, sigillati con il nastro adesivo, avvolti in piccoli pacchetti e indirizzati ai vari destinatari. Ognuno con il proprio nome in(soprannome di Rosalia), Fragolina,, Reparto, Parmigiano, Malato, Complicato, Mela. A far circolare itra i ...

Su questi fogli arrotolati, i nomi in codice dei destinatari come, usato per la la sorella, Fragolina, possibilmente una delle altre 3 sorelle minori del mafioso,, Ciliegia, Reparto, ...... e indirizzati a destinatari indicati con nomi in codice di '(soprannome della sorella Rosalia, arrestata dai carabinieri per associazione mafiosa ), Fragolina,, Ciliegia, Reparto, ...Da '' per la sorella Rosalia a '' Ecco queste istruzioni: 'Ti spiego cosa devi fare, segui alla lettera ciò che ti dico: ti devi incontrare col Parmigiano, solo una volta però , e gli ...

Anche Matteo Messina Denaro, come tutti gli storici latitanti mafiosi costretti a trovare il modo per comunicare nonostante la vita alla macchia, usava i "pizzini". Decine quelli scoperti dopo l'arres ...Sono stati trovati in tre luoghi diversi. Soldi, affari e consigli da decifrare. Ecco l'archivio segreto di Messina Denaro ...