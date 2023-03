FOTO – Roma | Abraham è diventato papà | è nato il piccolo Amari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagineRomaniste : Roma, Tammy #Abraham diventa padre: “Il regalo più grande della vita”- FOTO #ASRoma - Bandini83 : @mm_roma Daje grande invidia, mandaci le foto dei croissant - Caputaglia : La foto è di un anno fa, e sul palco eravamo in tre. Quest'anno invece, per il quarantennale di Un Sabato Italiano… - manuroma8 : RT @Don_Friedkin: Tra le foto più belle della storia della Roma, si può dire? - siamo_la_Roma : ?? #Abraham diventa papà ?? Nato il figlio #Amari ?? Il post dell'attaccante inglese (FOTO) #ASRoma -

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s... tagliatevi una ciocca di capelli nel nome di Mahsa, speditela all'ambasciata dell'Iran ae ...La maggior parte di quelli che visitanosubiscono il fascino della rovina. Davanti ai loro ... A quelle parole ci fu un batter di mani e una mitragliata di. Avrei voluto saperne di più della ...Il nome scelto dall'attaccante dellae dalla fidanzata Leah Monroe per il loro primogenito è Amari . Abraham ha pubblicato unain sala parto, con il neonato in braccio, venuto al mondo in ...

Gallery: le foto di Cremonese-Roma AS Roma

Tammy Abraham è diventato papà per la prima volta. Oggi è nato il piccolo Amari, figlio dell'attaccante della Roma e della moglie Leah Monroe. «Il ...Il calciatore inglese aveva annunciato la gravidanza sui social lo scorso 25 dicembre, oggi i primi scatti insieme al bimbo ...