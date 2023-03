Forze dell’ordine | Piantedosi “Adeguare gli organici alle nuove sfide”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “La riforma del processo penale si inquadra in un ambizioso percorso intrapreso per il raggiungimento degli obiettivi per accedere ai consistenti finanziamenti previsti dal Pnrr, quindi si tratta di un’opportunità irrinunciabile per rendere l’Italia un paese più moderno ed efficiente”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, intervenuto in collegamento video a un convegno a Firenze. “In questo quadro – ha aggiunto – l’acceleramento del processo, attraverso una sua digitalizzazione, è fra gli obiettivi che entro giugno 2026 porterà alla riduzione del 25% del tempo di trattazione dei procedimenti rispetto al 2019. Questo obiettivo dell’accelerazione del processo rappresenta un’innovazione strutturale fondamentale, in grado di sostenere la competitività delle imprese e le aspettative dei cittadini”. Il ministro ha quindi ...