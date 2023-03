Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Erica55902833 : RT @brotto_marco: V-O-M-I-T-E-V-O-L-E questi pedofili protetti dalla galassia attorno al PD la fanno sempre franca? Ma ci rendiamo conto? ??… - Giovape57 : RT @ImolaOggi: ??Forteto: scarcerato Rodolfo Fiesoli. Era stato condannato a 15 anni nel 2019 - grancetto : RT @brotto_marco: V-O-M-I-T-E-V-O-L-E questi pedofili protetti dalla galassia attorno al PD la fanno sempre franca? Ma ci rendiamo conto? ??… - PietroSiffi : RT @brotto_marco: V-O-M-I-T-E-V-O-L-E questi pedofili protetti dalla galassia attorno al PD la fanno sempre franca? Ma ci rendiamo conto? ??… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Forteto, FdI: “perche’ Fiesoli scarcerato? ora riparta Commissione d’inchiesta” -

I legali hanno chiamato in causa la presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Vicchio di MugelloRodolfo, il fondatore della comunità delin Mugello (Firenze), condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi di carcere per violenza sessuale e maltrattamenti, è stato scarcerato e posto in ...Rodolfo, il "profeta" del, è stato scarcerato per decisione del Tribunale di Venezia con la motivazione che la sue "condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in carcere". ...

Forteto, Fiesoli scarcerato. L’appello delle vittime a Meloni: “Ora aiutateci” LA NAZIONE

Firenze, 3 marzo 2023 – La notizia della scarcerazione di Rodolfo Fiesoli ha immediatamente suscitato reazioni di sconcerto e preoccupazione: “Faccio appello alla presidente del consiglio Giorgia Melo ...Filippo Carlà Campa: “Non entro nel merito del provvedimento previsto dalla legge, ma darà ulteriore turbamento alle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto” ...