Forse proprio da quel nome si poteva intuire che questa ragazza minuta e piena di energia si sarebbe rivelata una "tosta" (Di venerdì 3 marzo 2023) Massimilla Baldo, ma per tutti era Milla. Non doveva essere facile sfoggiare quel nome di battesimo negli anni Venti nel paesino di Legnago, sull’Adige, ma Forse proprio da quel nome si poteva intuire che questa ragazza minuta e piena di energia si sarebbe rivelata una “tosta”. Suo padre era un piccolo imprenditore, proprietario di un’officina meccanica, la nonna e la mamma erano apertamente femministe: in casa non si facevano differenze tra figli maschi e femmine, che avevano anche loro potuto studiare, indossavano i calzoni, fumavano, erano libere. Milla Baldo Ceolin (1924-2011), fisica delle particelle, ha studiato ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 marzo 2023) Massimilla Baldo, ma per tutti era Milla. Non doveva essere facile sfoggiaredi battesimo negli anni Venti nel paesino di Legnago, sull’Adige, madasichedisiuna “”. Suo padre era un piccolo imprenditore, proprietario di un’officina meccanica, la nonna e la mamma erano apertamente femministe: in casa non si facevano differenze tra figli maschi e femmine, che avevano anche loro potuto studiare, indossavano i calzoni, fumavano, erano libere. Milla Baldo Ceolin (1924-2011), fisica delle particelle, ha studiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Quando pensi che uno ha detto proprio una scemenza, ma che forse può ancora rimediare chiedendo scusa, arriva sempr… - RaiCultura : Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura: si ama, forse, i… - LuciaLaVita1 : RT @Peppeslm: Forse gli USA non hanno ancora capito che non sono più gli sceriffi del mondo e che qualcuno li sta svegliando dal loro sogno… - francodalmas10 : @CottarelliCPI Forse Le sfugge l'ironia. Che talvolta viene intelligentemente usata per esprimere il proprio punto… - PacoIannuzzi : RT @dayfootball1981: #SerieA #DisdettaSkyDazn A quanto pare gli ascoltatori sono tornati ed il tifoso ha fatto fatica a rimanere senza pall… -