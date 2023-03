Formula Uno, domenica riparte il Mondiale: la Ferrari vuole il titolo (Di venerdì 3 marzo 2023) L’attesa è finita: domenica 5 marzo alle 16 italiane scatta il Mondiale di Formula 1. Si riparte dal circuito di Sakhir e dal Gran Premio del Bahrain, il primo di 23 appuntamenti che scandiranno l’edizione 2023 del Mondiale. Quella dello scorso anno ha avuto un solo padrone, Max Verstappen, trionfatore sulla sua Red Bull e grande favorito anche per questa stagione. Sotto speciale osservazione la Ferrari, che ambisce alla vittoria del Mondiale che manca ormai da ben 16 anni. (Adnkronos)(foto@Scuderia Ferrari – Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) L’attesa è finita:5 marzo alle 16 italiane scatta ildi1. Sidal circuito di Sakhir e dal Gran Premio del Bahrain, il primo di 23 appuntamenti che scandiranno l’edizione 2023 del. Quella dello scorso anno ha avuto un solo padrone, Max Verstappen, trionfatore sulla sua Red Bull e grande favorito anche per questa stagione. Sotto speciale osservazione la, che ambisce alla vittoria delche manca ormai da ben 16 anni. (Adnkronos)(foto@Scuderia– Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...

