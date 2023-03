Formula 1, George Russell dopo le libere in Bahrain: “Sensazioni migliori” (Di venerdì 3 marzo 2023) Le prove libere in Bahrain hanno confermato alcune difficoltà delle Mercedes e George Russell ha provato a spiegare le Sensazioni al termine della giornata odierna. Ancora una volta, questo venerdì ha confermato il dominio delle Red Bull mentre ha rivelato la grandissima sorpresa della Aston Martin con Fernando Alonso che è stato il più veloce ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Le proveinhanno confermato alcune difficoltà delle Mercedes eha provato a spiegare leal termine della giornata odierna. Ancora una volta, questo venerdì ha confermato il dominio delle Red Bull mentre ha rivelato la grandissima sorpresa della Aston Martin con Fernando Alonso che è stato il più veloce ... TAG24.

Formula 1 - Russell sorpreso: 'Aston Martin davvero forte!' Giornata con molti punti interrogativi per la Mercedes e George Russell . Il giovane inglese ha chiuso la seconda sessione di prove libere in Bahrain con il tredicesimo tempo, mostrando delle difficoltà sia sul giro secco che sul passo gara. La W14 ha ... F1 GP Bahrain 2023, Russell: 'Aston Martin sorpresa, ha fatto un grande lavoro' Queste le parole di George Russell, pilota Mercedes, dopo le libere del venerdì del GP del Bahrain di F1: 'L'assetto della macchina dà sensazioni buone ma ora è tempo di esaminare, capire se le cose ... Russell: 'Fatti grossi cambiamenti rispetto ai test' Non una giornata memorabile per George Russel l, 13° nelle libere 2 del GP del Bahrain . Eppure l'inglese della Mercedes ha detto di ...