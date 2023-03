Formigli nella bufera, segnalazione disciplinare per “Piazza Pulita” su Cutro: il dolore non si spettacolarizza (Di venerdì 3 marzo 2023) Corrado Formigli nella bufera dopo la puntata di ieri sera di Piazza Pulita su La 7. Avrebbe turbato gli spettatori quell’insistere della telecamera sulla scarpetta di una delle piccole vittime del naufragio di Cutro, per stessa ammissione del conduttore del programma durante la lettura del suo editoriale, portata in studio dall’inviata sul luogo del dramma. E ancora gli attacchi tutt’altro che velati alle istituzioni. Insomma, quel calcare la mano su una tragedia ancora tutta da metabolizzare. Così oggi, a quasi 24 ore dalla messa in onda di quel macabro commento ai fatti, è arrivata inevitabile la segnalazione disciplinare da parte dell’Ordine dei Giornalisti per la trasmissione Piazza Pulita. L’Odg striglia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Corradodopo la puntata di ieri sera disu La 7. Avrebbe turbato gli spettatori quell’insistere della telecamera sulla scarpetta di una delle piccole vittime del naufragio di, per stessa ammissione del conduttore del programma durante la lettura del suo editoriale, portata in studio dall’inviata sul luogo del dramma. E ancora gli attacchi tutt’altro che velati alle istituzioni. Insomma, quel calcare la mano su una tragedia ancora tutta da metabolizzare. Così oggi, a quasi 24 ore dalla messa in onda di quel macabro commento ai fatti, è arrivata inevitabile lada parte dell’Ordine dei Giornalisti per la trasmissione. L’Odg striglia ...

