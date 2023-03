Formez PA | l' intelligenza artificiale arriva nei comuni siciliani

(Di venerdì 3 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – L'neiper velocizzare la burocrazia e facilitare la transizione digitale: grazie ad un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica realizzato in collaborazione conPA, ai funzionari della pubblica amministrazione basterà un “click” per essere guidati nella compilazione di moduli, richieste o di atti amministrativi. Il progetto “Fast piccoli” è stato presentato oggi a Palermo, nella sede della Camera di Commercio, nel corso dell'incontro sul tema “e digitalizzazione della Pubblica amministrazione: evidenze del Rapporto2022” durante il quale sono intervenuti Santino Luciani della direzione ...

Alberto Bonisoli - presidente del- dal suo osservatorio qual è lo stato di salute della Pubblica amministrazione italiana e in ...con i piccoli comuni - dove stiamo introducendo l'...... con Formiche.net , il presidente di, Alberto Bonisoli . Come si spiega questa ripartenza ... Noi, in oltre quattrocento comuni, abbiamo avviato un progetto che attraverso l'...Alberto Bonisoli - presidente del- dal suo osservatorio qual è lo stato di salute della Pubblica amministrazione italiana e in ...con i piccoli comuni - dove stiamo introducendo l'...

PALERMO (ITALPRESS) – L'intelligenza artificiale arriva nei comuni siciliani per velocizzare la burocrazia e facilitare la transizione digitale: grazie ad un progetto del Dipartimento della Funzione ...