Formazioni ufficiali Napoli-Lazio | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 3 marzo 2023) Alle 20.45 scenderanno in campo. Ecco ledi Luciano Spalletti e Maurizio Sarri Ecco ledi(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.(4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Lazio. Ecco le formazioni ufficiali di Luciano Spalletti e Maurizio Sarri Ecco le formazioni ufficiali di Lazio - Napoli. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Tutto pronto per Napoli-Lazio, diramate le formazioni ufficiali dell'anticipo che apre la venticinquesima giornata di Serie A.