Ford - Nasce Latitude AI | la nuova società per la guida autonoma

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lacompie una parziale retromarcia nel campo delle tecnologie per la. A neanche cinque mesi dalla decisione, presa di comune accordo con la Volkswagen, di liquidare Argo, l'Ovale Blu ha creato unaAI. Gli obiettivi. La newco sarà interamente controllata dalla Casa statunitense e si concenterà sullo "sviluppo di un sistema diautomatizzata", facendo leva sui progressi registrati daBlueCruise, che ha già accumulato oltre 50 milioni di miglia di test con veicoli robot, e sulle competenze di tecnici specializzati in machine learning, robotica, software, cloud, sensori o ingegneria dei sistemi, per la gran parte provenienti da Argo: sono circa 550 i dipendenti della startup di Pittsburgh assunti ...

Anche Ford punta sulla guida autonoma: nasce Latitude, costola del ... DMove.it

