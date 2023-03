Focus – Inter | mancano i dribbling | peggio dei nerazzurri solo la Cremonese

(Di venerdì 3 marzo 2023) Pochi ida parte dell’Nonostante il momentaneo secondo posto dell’, l’andamento dei risultati in casa nerazzurra è molto altalenante. Spesso la squadra di Inzaghi si trova imbrigliata dall’avvarsaria di turo che blocca la manovra nerazzurra. Prova di questo sono i numeri e la percentuale didei: a livello di collettivoha fattola. “L’è una squadra che procede su binari prestabiliti, fatti di cross e di cambi di gioco: se va a grande velocità supera gli avversari con la sua fisicità, altrimenti non ha gli attrezzi del mestiere per cambiare il percorso di avvicinamento alla porta con classe e fantasia, anche se Calhanoglu e Mkhitaryan hanno nelle loro corde la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Carboni, altra chiamata nell'Argentina! Presto più spazio anche all'Inter? - - internewsit : Lukaku, obiettivo (minimo) doppia cifra: servono ritmi altissimi - - internewsit : De Vrij, chance di rinnovo? Inter chiamata a valutare attentamente - - FcInterNewsit : GdS - L'Inter aspetta il Lecce, San Siro risponde presente: già superata quota 70mila spettatori - internewsit : Calhanoglu pronto a legarsi all‘Inter, rinnovo per diventare simbolo - -

...dobbiamo puntare mantenendo attenzione esul campionato. Ci sono tante partite da giocare. Pensiamo sempre al massimo. ' Quel che è certo è che le parole dell'amministratore delegato dell'...La qualificazione alla prossima Champions è una cosa che l'non può fallire 'Sì, siamo ... ci dobbiamo puntare mantenendo attenzione esul campionato. Ci sono tante partite da giocare'. C'è ...La qualificazione alla prossima Champions è una cosa che l'non può fallire Antonello: 'Sì, ... ci dobbiamo puntare mantenendo attenzione esul campionato. Ci sono tante partite da giocare'.

FOCUS TMW - Inter, con Zhang i bilanci recitano -578,1 milioni ... TUTTO mercato WEB

Il primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A vede di fronte la capolista Napoli e la Lazio, quarta a due punti dal secondo posto delle milanesi.Il distacco dalla capolista e la sconfitta del Dall'Ara non scoraggiano il popolo nerazzurro. Restano da vendere poche centinaia di tagliandi in tutto lo stadio, alcuni dei quali rimessi in vendita do ...