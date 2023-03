Florida: morto per ameba mangia-cervello nell'acqua del rubinetto dopo i lavaggi nasali (Di venerdì 3 marzo 2023) Un uomo residente nella contea di Charlotte , sulla costa sud-occidentale della Florida , è morto a causa del probabile consumo di acqua del rubinetto contenente la microscopica ameba «mangia-cervello»... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 marzo 2023) Un uomo residentea contea di Charlotte , sulla costa sud-occidentale della, èa causa del probabile consumo didelcontenente la microscopica»...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaloRulli : RT @repubblica: Ameba mangia cervello, un morto in Florida [di Irma D’Aria] - repubblica : Ameba mangia cervello, un morto in Florida [di Irma D’Aria] - occhio_notizie : Un uomo è morto in #Florida dopo essere stato infettato dalla microscopica ameba 'mangia-cervello', anche nota - in… - infoitsalute : Ameba mangia cervello, un morto in Florida - TerrinoniL : Ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto: uomo morto in Florida -