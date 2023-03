Florence Pugh: "Mi dissero che recitare per Marvel mi avrebbe rovinato la carriera" (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attrice ricorda i consigli ricevuti prima di firmare per i Marvel Studios dove oggi interpreta il ruolo di nuova Vedova Nera. In una nuova intervista concessa a Total Film, Florence Pugh ha rivelato che quando non aveva ancora firmato per i Marvel Studios, furono in molti a sconsigliarglielo temendo avrebbe influito negativamente sulla sua carriera. Impegnata nel tour promozionale del suo nuovo film, A Good Person, Pugh ha raccontato: "Quando ho firmato per la prima volta con la Marvel, molte persone del mondo del cinema indipendente mi dicevano che non sarei mai più tornata ai piccoli film, e questo mi ha sempre fatto arrabbiare. Perché penso che ci sia della bellezza in tutti i tipi di film. C'è bellezza nelle storie … Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attrice ricorda i consigli ricevuti prima di firmare per iStudios dove oggi interpreta il ruolo di nuova Vedova Nera. In una nuova intervista concessa a Total Film,ha rivelato che quando non aveva ancora firmato per iStudios, furono in molti a sconsigliarglielo temendoinfluito negativamente sulla sua. Impegnata nel tour promozionale del suo nuovo film, A Good Person,ha raccontato: "Quando ho firmato per la prima volta con la, molte persone del mondo del cinema indipendente mi dicevano che non sarei mai più tornata ai piccoli film, e questo mi ha sempre fatto arrabbiare. Perché penso che ci sia della bellezza in tutti i tipi di film. C'è bellezza nelle storie …

