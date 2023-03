Fiumicino. 6 marzo, scatta l’ora x: al via la demolizione della nave fantasma (Di venerdì 3 marzo 2023) Fiumicino – Addio al relitto della “Franca Real”, la nave fantasma ormeggiata a ridosso del Ponte 2 Giugno. E questa volta per davvero. La Guardia Costiera ha infatti emesso l’ordinanza (leggi qui) con la quale si dà avvio al cantiere che porterà alla demolizione della grande nave che negli anni scorsi è stata un pericolo per i pedoni e gli automobilisti che attraversavano il ponte che collega Isola Sacra con Fiumicino paese. Per tre volte, da gennaio ad aprile 2021, infatti, cedettero le cime che la tenevano ferma sulla banchina del Tevere. La prima volta il relitto si andò a schiantare contro il ponte (leggi qui). La nave fantasma venne poi messa in sicurezza ma le cime, pochi giorni dopo, cedettero nuovamente (leggi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– Addio al relitto“Franca Real”, laormeggiata a ridosso del Ponte 2 Giugno. E questa volta per davvero. La Guardia Costiera ha infatti emesso l’ordinanza (leggi qui) con la quale si dà avvio al cantiere che porterà allagrandeche negli anni scorsi è stata un pericolo per i pedoni e gli automobilisti che attraversavano il ponte che collega Isola Sacra conpaese. Per tre volte, da gennaio ad aprile 2021, infatti, cedettero le cime che la tenevano ferma sulla banchina del Tevere. La prima volta il relitto si andò a schiantare contro il ponte (leggi qui). Lavenne poi messa in sicurezza ma le cime, pochi giorni dopo, cedettero nuovamente (leggi ...

