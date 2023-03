Firmino non rinnoverà il contratto con il Liverpool: ipotesi Inter? (Di venerdì 3 marzo 2023) Roberto Firmino non rinnoverà il suo contratto con il Liverpool, come riportato Sky Sport tedesco. Il giocatore andrà in scadenza a giugno. Firmino – Roberto Firmino lascerà il Liverpool dopo 8 anni. A riportarlo è Florian Plettenberg di Sky Sport Germania. Secondo il giornalista, l’attaccante ha informato Jurgen Klopp oggi personalmente. Non rinnoverà il suo contratto e andrà via a zero quest’estate. Un altro nome importante che finirà nella lista dei parametri zero. Con le situazioni di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko ancora da sistemare, l’Inter potrebbe seguire l’attaccate brasiliano. Lo stipendio è chiaramente alto, ma il fatto di prenderlo a zero rappresenterebbe un vantaggio. Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Robertononil suocon il, come riportato Sky Sport tedesco. Il giocatore andrà in scadenza a giugno.– Robertolascerà ildopo 8 anni. A riportarlo è Florian Plettenberg di Sky Sport Germania. Secondo il giornalista, l’attaccante ha informato Jurgen Klopp oggi personalmente. Nonil suoe andrà via a zero quest’estate. Un altro nome importante che finirà nella lista dei parametri zero. Con le situazioni di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko ancora da sistemare, l’potrebbe seguire l’attaccate brasiliano. Lo stipendio è chiaramente alto, ma il fatto di prenderlo a zero rappresenterebbe un vantaggio.-News - Ultime ...

