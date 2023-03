Firma con il Barcellona, ora è UFFICIALE (Di venerdì 3 marzo 2023) La Firma avvenuta con il Barcellona ora è UFFICIALE. I tifosi la aspettavano da tanto tempo, e finalmente il loro sogno si è avverato Attualmente il Barcellona si trova in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 3 marzo 2023) Laavvenuta con ilora è. I tifosi la aspettavano da tanto tempo, e finalmente il loro sogno si è avverato Attualmente ilsi trova in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Viene saccheggiato, peraltro con approssimazione, anche dai 'grandi giornali' il lavoro di @scandura @RadioRadicale… - cmdotcom : #Milan, il nuovo stadio a #LaMaura con la firma dell’archistar #Boeri - AntoVitiello : ?? #Milanello - #Origi firma autografi con i tifosi rossoneri - Paola95562261 : RT @M5S_Europa: Dalla Germania alla Spagna, le grandi democrazie europee negli ultimi mesi hanno aumentato il #salariominimo per fronteggia… - lorecianfa : Ho firmato per chiedere al Governo Meloni di rispettare la legge e garantire l'entrata in funzione della piattaform… -