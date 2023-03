Firenze | tutti in piazza il 4 marzo per la marcia antifascista Per chi ha a cuore la Carta

(Di venerdì 3 marzo 2023) La comunità di Articolo21 ha deciso di aderire e di partecipare alla manifestazioneconvocata aper il 4. Ci saremo, non solo per solidarizzare con gli studenti aggrediti e con la preside Annalisa Savino minacciata, intimidita, insolentita per aver “osato” difendere la Costituzione, ma anche perché quello che è accaduto riguarda chiunque abbia ala libertà di informazione. L’articolo 21 della Costituzione, infatti, è strettamente correlato agli articoli relativi alla libertà di insegnamento, alla libertà della ricerca, alla libera circolazione delle opinioni, al diritto alla critica; colpita una rischiano di essere colpite tutte. Dobbiamo ricordare le minacciose parole del ministro Piantedosi contro chi ha giustamente e legittimamente criticato i ritardi nei soccorsi a Crotone? Nel ...

Il mondo della scuola manifesta sabato 4 marzo a Firenze per dire NO a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l'affermazione e la…