Fiorentina | Rosetti | “Contro il Braga gol di Cabral dentro di due millimetri Il Var ha sbagliato”

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Inc’è stata una situazione al limite, estremamente difficile e complicata. La tecnologia ha funzionato, il pallone eradi 2. Il Var verificando questa situazione non era convinto della bontà della stessa situazione. Conclusione finale sarebbe stato meglio che il Var non intervenisse”. Queste le parole del presidente della Commissione arbitrale Uefa, Roberto, nella cerimonia di consegna del premio Salvetti a Coverciano, parlando del clamoroso annullamento di un gol aindi Conference League con la palla data come entrata dalla goal line technology ma con over rule ingiustificata del Var. SportFace.

