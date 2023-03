Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_ER : Calcio: mostra a Molinella per i 100 anni di Augusto Magli. 100 foto e altro del centrocampista di Fiorentina e Naz… -

A 16 anni fu quasi scartato, poi divenne un pilastro viola. Molinella (Bologna) ne celebra il centenarioA 100 anni dalla nascita di Augusto, calciatore centrocampista dellae della Nazionale, la sua città natale, Molinella, nella Bassa bolognese, lo ricorda con una mostra in Auditorium dal 4 al 14 marzo. Esposte 100 ...A 16 anni fu quasi scartato, poi divenne un pilastro viola. Molinella (Bologna) ne celebra il centenario

Fiorentina: Magli, il lord inglese che sbagliò provino. Dal 4 marzo una mostra su di lui LA NAZIONE

ACF Fiorentina e Holding Lamioni sono lieti di annunciare un nuovo accordo che vedrà l’azienda di edilizia grossetana diventare Back-Shirt Sponsor del Club Viola per le prossime tre stagioni sportive.Firenze, 3 marzo 2023 – Avete presente quando vi capita la grande occasione della vita e fate un provino che va malissimo E’ successo al giovane Augusto Magli da Molinella (in provincia di Bologna) c ...