Fiorentina, Italiano: «Il Milan possiamo contrastarlo in un modo solo» (Di venerdì 3 marzo 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan: le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola della sfida con il Milan. Milan – «Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Per noi domani sarà una partita nella quale dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita; tutto ciò che, in parte, abbiamo già fatto vedere a Verona. Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo cercare di metterla in campo sempre. Cercheremo di contrastare questo Milan con le nostre armi, arriviamo anche noi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato alla vigilia della sfida contro il: le sue dichiarazioni Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola della sfida con il– «Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questoche è tornato a fare grandi prestazioni. Per noi domani sarà una partita nella quale dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita; tutto ciò che, in parte, abbiamo già fatto vedere a Verona. Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo cercare di metterla in campo sempre. Cercheremo di contrastare questocon le nostre armi, arriviamo anche noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Fiorentina, il tecnico #Italiano parla del match contro il #Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - I convocati di Italiano per il match contro il Milan - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - I convocati di Italiano per il match contro il Milan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - I convocati di Italiano per il match contro il Milan - napolimagazine : FIORENTINA - I convocati di Italiano per il match contro il Milan -