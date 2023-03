Fiorentina, Italiano: “Il Milan è tornato a fare grandi prestazioni, sarà difficile per noi” (Di venerdì 3 marzo 2023) Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi viola ai canali ufficiali del club in vista della partita di domani contro il Milan: “sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Dovremo tirar fuori il nostro meglio: qualità e atteggiamento. Tutto ciò che abbiamo già fatto vedere a Verona”. Il tecnico viola ha poi proseguito: “Noi siamo tanto concentrati su di noi. Abbiamo tanti impegni molto riavvicinati, in queste partite tanti ragazzi avranno l’opportunità di trovare spazio. Dobbiamo essere tutti pronti e capaci di dare ciascuno il proprio contributo. Saranno quattro scontri importanti nei quali cercheremo di ottenere il massimo. È fondamentale che i ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Vincenzoha risposto alle domande dei tifosi viola ai canali ufficiali del club in vista della partita di domani contro il: “una partitaper noi, conosciamo tutti il valore di questoche è. Dovremo tirar fuori il nostro meglio: qualità e atteggiamento. Tutto ciò che abbiamo già fatto vedere a Verona”. Il tecnico viola ha poi proseguito: “Noi siamo tanto concentrati su di noi. Abbiamo tanti impegni molto riavvicinati, in queste partite tanti ragazzi avranno l’opportunità di trovare spazio. Dobbiamo essere tutti pronti e capaci di dare ciascuno il proprio contributo. Saranno quattro scontri importanti nei quali cercheremo di ottenere il massimo. È fondamentale che i ...

