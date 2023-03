Fiorentina, i convocati di Italiano per il match contro il Milan | Serie A News (Di venerdì 3 marzo 2023) E' stata resa nota la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la partita di domani sera tra la sua Fiorentina e il Milan di Pioli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 marzo 2023) E' stata resa nota la lista deidi Vincenzoper la partita di domani sera tra la suae ildi Pioli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Fiorentina, i convocati per il Milan: c'è Milenkovic - ViolaClubINA : acffiorentina: CONVOCATI | ?? I Viola per #FiorentinaMilan ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - CalcioPillole : #Fiorentina, i convocati di Vincenzo #Italiano in vista del match contro il #Milan. #SerieA - sportli26181512 : Fiorentina, i convocati per la gara col Milan. Un difensore assente coi rossoneri: La Fiorentina ha diramato la lis… - Tutfantacalcio : ? #FIORENTINA: tra i convocati out solo #Terzic. Per il resto nessuna novità, con presenti #Milenkovic, #Sottil e… -