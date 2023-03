Fiordelisi contro Micol: “Ho sempre subìto, non parlo mai di lei” (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, giovedì 3 marzo 2023, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Nikita Pelizon. L’influencer campana senz’altro non ha avuto una puntata semplice ma perlomeno Sonia Bruganelli ha preso le sue difese contro altri concorrenti. Fatto sta che nel post puntata, Antonella ha parlato soprattutto di Micol Incorvaia. Scopriamo che cosa ha detto sulla coinquilina. Antonella Fiordelisi su Micol: “Chi le ha fatto niente?” Mentre le due concorrenti stavano cenando a tavola da sole, Antonella si è riferita a Micol chiedendosi cos’è che le ha mai fatto. La Fiordelisi, al contrario, è convinta di essere stata sempre lei ad aver subìto da parte della Incorvaia e di non aver mai parlato della ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, giovedì 3 marzo 2023, Antonellasi è sfogata con Nikita Pelizon. L’influencer campana senz’altro non ha avuto una puntata semplice ma perlomeno Sonia Bruganelli ha preso le sue difesealtri concorrenti. Fatto sta che nel post puntata, Antonella ha parlato soprattutto diIncorvaia. Scopriamo che cosa ha detto sulla coinquilina. Antonellasu: “Chi le ha fatto niente?” Mentre le due concorrenti stavano cenando a tavola da sole, Antonella si è riferita achiedendosi cos’è che le ha mai fatto. La, al contrario, è convinta di essere statalei ad averda parte della Incorvaia e di non aver mai parlato della ...

