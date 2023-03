Fiocco azzurro in casa Abraham, è nato Amari: arriva l’augurio della Roma (Di venerdì 3 marzo 2023) La Roma avrà d’ora in poi un tifoso in più. Amari, figlio di Tammy Abraham e Leah Monroe, è nato nella mattinata di giovedì e la sua nascita ha reso felice tutto il mondo giallorosso della Roma. Lo stesso club attraverso un tweet dalla pagina ufficiale, infatti, ha voluto porgere un grande augurio ad Abraham ed alla fidanzata per la nascita del primogenito dell’inglese. Queste le parole della Roma: “Benvenuto, Amari! Tanti auguri a mamma Leah e a papà Tammy!” Benvenuto, Amari! Tanti auguri a mamma Leah e a papà Tammy!#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) March 3, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Laavrà d’ora in poi un tifoso in più., figlio di Tammye Leah Monroe, ènella mattinata di giovedì e la sua nascita ha reso felice tutto il mondo giallorosso. Lo stesso club attraverso un tweet dalla pagina ufficiale, infatti, ha voluto porgere un grande augurio aded alla fidanzata per la nascita del primogenito dell’inglese. Queste le parole: “Benvenuto,! Tanti auguri a mamma Leah e a papà Tammy!” Benvenuto,! Tanti auguri a mamma Leah e a papà Tammy!#AS— AS(@OfficialAS) March 3, 2023 SportFace.

