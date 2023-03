Finto medico senza laurea e col reddito di cittadinanza: studio da cardiologo e ricette bianche, denunciato un 65enne (Di venerdì 3 marzo 2023) Chirurgo specializzato in cardiologia , ma senza laurea . Il Finto medico , che percepiva anche il reddito di cittadinanza dichiarandosi disoccupato per ben tre anni di seguito, è stato scoperto dai ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) Chirurgo specializzato in cardiologia , ma. Il, che percepiva anche ildidichiarandosi disoccupato per ben tre anni di seguito, è stato scoperto dai ...

