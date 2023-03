Fincantieri costruirà 4 navi per nuovo cliente Edda Wind (Di venerdì 3 marzo 2023) Fincantieri, attraverso la sua controllata Vard, ha firmato il contratto con un nuovo cliente, Edda Wind, per la costruzione di quattro Commissioning Service Operation Vessels (CSOV). Le prime due ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023), attraverso la sua controllata Vard, ha firmato il contratto con un, per la costruzione di quattro Commissioning Service Operation Vessels (CSOV). Le prime due ...

