FIFA 23 FANTASY FUT | ritorna il FANTA FUT

(Di venerdì 3 marzo 2023) A Sports ha annunciato, attraverso la schermata di avvio di FUT, il ritorno della promoFUT (Fut nella traduzione italiana) con l’evento che prenderà il via venerdì 3 marzo. Le cardFUT sono speciali carte dinamiche, ossia che hanno la possibilità di aumentare di overall al verificarsi di determinate condizioni. Scopriamo insieme come Come si aggiornano iFUT? Su23 saranno 4 le possibilità di upgrade che le carteFUT avranno a disposizione. +1 in caso di vittoria di una partita da parte della loro squadra +1 al raggiungimento di 3 presenze +1 al raggiungimento di quota 2 gol o assist (per centrocampisti e difensori) o 2 clean sheet, ossia partite senza subire gol, per ...

FIFA 23 – Come funzionano gli aggiornamenti delle carte Fantasy FUT Giocatore Perfetto

Here you can track all the latest upgrades that take place on the FUT Fantasy cards in FIFA 23 Ultimate Team.