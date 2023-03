FIFA 23 Estesa la FUT Champions Weekend League del 3 Marzo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Con una nota ufficiale EA Sports ha comunicato che a causa dei problemi tecnici riscontrati nella giornata di venerdi 3, la FUTè statadi 24 ore. Il nuovo termine della competizione in questione è previsto per le ore 9:00 di Martedi 7. “Ciao a tutti, abbiamo prolungato ladi 24 ore su tutte le piattaforme a causa dei problemi tecnici riscontrati nella giornata di oggi”, questo il tweet divulgato dalla software house canadese. Ricordiamo che la FUTLegaue è una modalità multigiocatore online in cui giocatori di FUT su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC competono per aggiudicarsi fantastici premi. Se siete dei ...

