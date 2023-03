Fia | concessa esenzione a Hamilton | potrà gareggiare col piercing al naso

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lewiscontinuerà a tenere ilalanche durante le gare di Formula 1. Il pilota è stato autorizzato dalla Fia per ‘motivi medici’: sembrerebbe che togliere ripetutamente ilpotrebbe comportare il rischio di infezioni. Le nuove regole volute dal presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem. Un portavoce della Federazione ha insistito che l’è statanel rispetto delle norme vigenti che restano pienamente valide: “I piloti di Formula 1 sono i più in vista di tutto il mondo motoristico e devono offrire un esempio ai colleghi di ogni eta’, livello e disciplina”. SportFace.

