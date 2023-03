(Di venerdì 3 marzo 2023) Ilguida la classifica di Eredivisie con tre punti di vantaggio sull’Ajax (l’AZ però potrebbe portarsi a -2 se venerdì’ vincesse ad Arnhem) e non perde una partita ufficiale dal 27 ottobre a Graz che però non gli impedì di vincere il suo girone evitando i playoff. Ilinvece è penultimo anche se InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Feyenoord-Groningen (sabato 04 marzo 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Feyenoord-Groningen (sabato 04 marzo 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici -

CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lille 1 - 0 21:00 PSG - Nantes CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC Volendam - FC Emmen 20:00- FC21:00 FC Twente - sc Heerenveen CALCIO - SERIE B 14:00 ...CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lille 1 - 0 21:00 PSG - Nantes CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC Volendam - FC Emmen 20:00- FC21:00 FC Twente - sc Heerenveen CALCIO - SERIE B 14:00 ......00 Jezero - OFK Petrovac 14:00 Iskra - Arsenal Tivat 16:00 Mornar - Jedinstvo 17:00 Buducnost - Sutjeska 18:00 OLANDA EREDIVISIE FC Volendam - FC Emmen 18:4520:00 Twente - ...

Feyenoord-Groningen (sabato 04 marzo 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft geen verrassingen in zijn elftal opgenomen voor het duel met FC Groningen zaterdagavond. De coach kiest wederom voor Santiago Giménez in de spits, terwijl Javairo Dil ...Feyenoord begint zaterdag zonder verrassingen aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie. Onder anderen Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer, die vrijdag werden opg ...