Fenerbahce-Virtus Bologna oggi in tv | Eurolega basket 2023 | orario | programma | canale | streaming

La Virtus Segafredo Bologna disputerà oggi la 26ma giornata dell'Eurolega 2022-2023. Il gruppo di coach Sergio Scariolo scenderà in campo questa sera alle ore 18:45 per affrontare il temibile Fenerbahce all'Ulcera Sports and Event Hall: l'obiettivo delle V Nere sarà trovare la seconda affermazione consecutiva nella massima competizione europea dopo quella di settimana scorsa contro il Baskonia (per 88-83). Conquistare il successo oggi significherebbe per la compagine emiliana avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff, attualmente distante solo una vittoria (la Virtus Bologna in questo momento è infatti dodicesima con un record di 12-13 e a 13-12 ci sono Anadolu Efes, Baskonia, Valencia, Maccabi Tel Aviv e Zalgiris, squadre, queste ...

