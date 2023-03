Fedez torna a scrivere: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social”. Poi parla del matrimonio con Chiara Ferragni (Di venerdì 3 marzo 2023) Fedez è tornato sui social. Una story. Poche parole. Nessun riferimento a quanto diChiarato su Telegram da Fabrizio Corona secondo il quale Chiara Ferragni sarebbe “sempre più propensa a chiedere il divorzio”. Ma un riferimento al matrimonio, quello si: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. E un cuore. Così Fedez è tornato sui social dopo un’assenza di giorni e dopo che alcuni video avevano fatto preoccupare i suoi fan. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)to sui. Una story. Poche parole. Nessun riferimento a quanto dito su Telegram da Fabrizio Corona secondo il qualesarebbe “sempre più propensa a chiedere il divorzio”. Ma un riferimento al, quello si: “Stounper cuiil piùdai. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. E un cuore. Cosìto suidopo un’assenza di giorni e dopo che alcuni video avevano fatto preoccupare i suoi fan. Le ...

