Fedez sui social: "Preferisco stare il più possibile lontano dai social”. Poi parla di Chiara Ferragni (Di venerdì 3 marzo 2023) A poche ore dall'indiscrezione bomba di Fabrizio Corona, Fedez rompe il silenzio: le parole del rapper. Leggi su comingsoon (Di venerdì 3 marzo 2023) A poche ore dall'indiscrezione bomba di Fabrizio Corona,rompe il silenzio: le parole del rapper.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucymazzeo80 : a te tutto il bene di sto mondo! ma una cosa te la devo dire! lo spiattellare sui social l'aria che respirate tu e… - SchiliroGiorgia : @rossdesantis_ Non mi pare di aver detto che pretendo un ritorno di Fedez sui social, così come non mi pare di aver… - pinguina43 : RT @VicolodelleNews: #Fedez ritorna sui social e smentisce lo scoop di Corona... Ma sinceramente lo abbiamo capito tutti che non sta attrav… - Adnkronos : Il ringraziamento a Chiara Ferragni 'per il supporto costante'. Fedez e il messaggio sui social: - infoitcultura : 'Chiara vuole il divorzio, Fedez...'. La bomba di Corona sui Ferragnez -